الحصيلة النهائية لاعتداءات الامس.. هذا ما أعلنته وزارة الصحة

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صدرت عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة الحصيلة الإجمالية لاعتداءات العدو الإسرائيلي يوم امسوذلك وفق التالي:- يارون: ستة جرحى خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلدتهم-- الغارة على النبطية الفوقا: عشرون جريحا- الغارة على زوطر: عشرة جرحى