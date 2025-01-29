النائب الخازن اتصل برئيس بلدية جعيتا متضامنا بشأن محطّة انتاج الطاقة الكهرومائيّة

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اتصل النائب فريد هيكل الخازن برئيس بلدية جعيتا وليد بارود معرباً عن وقوفه بجانب البلدية ومجلسها في المطالبة بإجراء مناقصة شفّافة بدفتر شروط واضح للقيام بإعادة تأهيل محطّة انتاج الطاقة الكهرومائيّة في منطقة حراش - جعيتا، بحسب ما اعلن مكتبه الاعلامي .واستنكر الخازن "الصفقة" التي قد تطال المحطة، مؤكدا "أهمية الاستفادة من هذه المحطة نظرا لدورها الهام والجوهري".