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لبنان

وزارة الصحة: 5 جرحى في مجدل سلم

Lebanon 24
29-01-2025 | 04:14
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن اعتداء العدو الإسرائيلي بمسيرة اليوم على الاهالي في بلدة مجدل سلم أدت إلى إصابة خمسة منهم بجروح.
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