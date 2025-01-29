وزارة الصحة: 5 جرحى في مجدل سلم

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن اعتداء العدو الإسرائيلي بمسيرة اليوم على الاهالي في بلدة مجدل سلم أدت إلى إصابة خمسة منهم بجروح.

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