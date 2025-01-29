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لبنان

أهالي كفركلا نصبوا خيمة على طريق الخردلي

Lebanon 24
29-01-2025 | 05:04
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نصب أهالي كفركلا خيمة على طريق الخردلي قرب مفرق ديرميماس -  القليعة، بانتظار خروج جيش العدوّ الإسرائيليّ من بلدتهم.
 
 
 
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كفركلا

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