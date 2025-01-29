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لبنان

سليم عون: لسنا متمسكين بأي حقيبة

Lebanon 24
29-01-2025 | 05:30
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 أعرب النائب سليم عون في حديث إلى اذاعة "صوت كل لبنان" عن خشية حقيقية لدى بعض القوى السياسية من التباين الفاضح في عملية التأليف بحيث يتم الاتفاق على تسمية الوزراء مع أفرقاء بينما يطلب من أفرقاء آخرين إعطاء الأسماء فقط والتركيبة التي ستصدر ستؤكد أو تنفي ذلك".  
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 قال: "لا يمكن إبداء الرأي بتركيبة حكومية هيكتليتها غير واضحة لكننا منفتحون على كل الاقتراحات ولسنا متمسكين بأي حقيبة ونطالب بالعدالة واعتماد المعيار الواحد مع الجميع فيما يخص عدد الوزراء".

وأمل عون "في ألا يصل التيار" الوطني الحر" الى مرحلة يكون فيها أمام خيار البقاء خارج الحكومة".
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