على مدى يومين... سلام شارك في المنتدى الدولي لمؤتمر حوار الشرق الاوسط

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شارك وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور أمين سلام في المنتدى الدولي لمؤتمر حوار (رايسينا) الشرق الاوسط على مدى يومين في 28 و 29 كانون الثاني في العاصمة الاماراتية أبو ظبي، حيث يهدف هذا المؤتمر المنظم من قبل مؤسسة "أوبزرفر ريسيرش فاونديشن" (ORF) "الشرق الأوسط"، بالتعاون مع وزارة الخارجية الإماراتية ووزارة الشؤون الخارجية الهندية الى إقامة حوار رفيع المستوى يجمع ممثلين عن الحكومات والأوساط الأكاديمية والإعلام والقطاع الخاص.‏‎ويتيح هذا المنتدى فرصة للتفاعل مع النمو الديناميكي والتطورات في منطقة الشرق الأوسط ودور المنطقة المحوري في العالم وتكاملها السريع مع الساحة الدولية.وستتناول المناقشات في المنتدى قطاعات رئيسية في مجالات السياسات والتحديات العالمية، كما العمل على تعزيز روح جديدة من الشراكة والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية عبر الجغرافيا، حيث ستساهم الأصوات والأفكار المهمة في دفع التقدم التكنولوجي، وتعزيز الابتكار الشامل وحاضنات المعرفة التي تخدم البشرية جمعاء لا سيما اللبنانيين".‏‎ويهدف هذا المؤتمر المنظم من قبل مؤسسة "أوبزرفر ريسيرش فاونديشن" (ORF) "الشرق الأوسط"، بالتعاون مع وزارة الخارجية الإماراتية ووزارة الشؤون الخارجية الهندية الى إقامة حوار رفيع المستوى يجمع ممثلين عن الحكومات والأوساط الأكاديمية ورؤساء مجالس ادارة مدراء تنفيذيين لكبرى الشركات الاميركية والعالمية.‏‎ويتيح هذا المنتدى فرصة للتفاعل مع النمو الديناميكي والتطورات في منطقة الشرق الأوسط، ودور المنطقة المحوري في العالم وتكاملها السريع مع الساحة الدولية ودور الذكاء الاصطناعي في التحولات الحاصلة على الصعيد العالمي.‏‎وستتناول المناقشات في المنتدى قطاعات رئيسية، في مجالات السياسات والجيوسياسية، الأمن والشراكات والتحديات العالمية والتجارة والاتصال والتمويل والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار والطاقة الخضراء.