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لبنان

في ميس الجبل... قوات العدو تتقدم الى مكان تمركز الجيش

Lebanon 24
29-01-2025 | 05:53
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تقدمت قوات العدو الاسرائيلي الى مسافة 100 م من مكان تمركز الجيش عند المدخل الغربي لبلدة ميس الجبل.
 
وتقوم جرافة بتجريف ورفع سواتر وسط الطريق بعدما تخطت مركز قوات "اليونيفيل" في حي المفيلحة بحماية دبابة ميركافا كانت تطلق النار امامها.
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ميس

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