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لبنان

ما جديد ملف "أسرى حزب الله"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-01-2025 | 12:18
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ظهرت مؤخراً معلومات تفيدُ بأنه تم تحديد عدد أسرى "حزب الله" لدى العدو الإسرائيليّ وذلك إبّان الحرب الأخيرة التي شهدها لبنان.
 
مصادر مطلعة على أجواء الحزب قالت لـ"لبنان24" إنَّ تثبيت أي رقم عن الأسرى ليس دقيقاً بما فيه الكفاية باعتبار أنَّه لا إمكانية لمعرفة هذا الأمر قبل الإنسحاب الإسرائيلي من المنطقة الأمامية في جنوب لبنان لإجراء كشف ومسح ميداني على كافة المناطق المدمرة وإحصاء أعداد الشهداء فيها واكتشاف ما إذا كان هناك من مفقودين أم لا لوضع فرضية الأسر بعين الاعتبار.
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وأوضحت المصادر أنَّ الضغط اللبناني لكشف مصير الأسرى لدى العدو يؤسس باتجاه مطالبة الأخير تسليم لبنان لائحة بأسماء الذين أسرهم، لكن هذا الأمر لم يتحقق حتى الآن.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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