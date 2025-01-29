"إشاعة خطيرة" في الجنوب

برز أمرٌ غير عادي يوم أمس إبان الغارة الإسرائيليّة على منطقة النبطية الفوقا - جنوب لبنان، وتمثل بإشاعة إسم أحد الشخصيات والقول إنه جرى اغتيالها خلال القصف.

المسألة هذه باتت تدخل في تجدّد حرب الإشاعات التي يتمُّ بثها عبر مصادر غير معروفة لإثارة جدلٍ وبلبلة ما خلال أي غارة أو ضربة إسرائيلية.

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أيضاً، فإن ذكر أسماء أشخاصٍ بشكل علني ومن خلال إشاعات قد يعرض حياة هؤلاء للخطر.