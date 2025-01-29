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لبنان

الرئيس المكلف التقى بلاسخارت وريزا

Lebanon 24
29-01-2025 | 06:25
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استقبل الرئيس المكلف الدكتور نواف سلام قبل ظهر اليوم في دارته في قريطم، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت وعرض معها  المستجدات الراهنة في لبنان ، اضافة الى موضوع تنفيذ القرار 1701 بعد تمديد  اتفاق وقف اطلاق النار.
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كما استقبل الرئيس سلام المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان، عمران ريزا وبحث معه في سبل تطوير التعاون بين مؤسسات الامم المتحدة والدولة اللبنانية.
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