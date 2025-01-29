الرئيس المكلف التقى بلاسخارت وريزا

Advertisement

استقبل الرئيس المكلف الدكتور نواف سلام قبل ظهر اليوم في دارته في قريطم، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت وعرض معها المستجدات الراهنة في لبنان ، اضافة الى موضوع تنفيذ القرار 1701 بعد تمديد اتفاق وقف اطلاق النار.كما استقبل الرئيس سلام المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان، عمران ريزا وبحث معه في سبل تطوير التعاون بين مؤسسات الامم المتحدة والدولة اللبنانية.