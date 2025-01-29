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لبنان

إنتخابات جمعية المصارف... سليم صفير رئيساً

Lebanon 24
29-01-2025 | 06:38
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صدر عن جمعية المصارف البيان التالي:
 
عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر اليوم الأربعاء الواقع في 29 كانون الثاني 2025، التأمت الجمعية العمومية السنوية لجمعية مصارف لبنان. وفي مستهل الجلسة، أعلم الأمين العام الدكتور فادي خلف المجتمعين بأنّه تمّ التصويت في الجمعية العمومية غير العادية على تعديل المواد 10 و21 من النظام الأساسي للجمعية والذي يقضي برفع عدد الأعضاء من 12 عضواً إلى 14 عضواً. 
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ثم ناقشت الجمعية السنوية التقرير السنوي للمجلس لعام 2023 ووافقت عليه. وبعد الإطّلاع والموافقة على تقرير مفوضي المراقبة حول حسابات الجمعية لسنة 2023، أبرأت الجمعية العمومية ذمّة مجلس الإدارة ثم ناقشت وأقــرّت الموازنة التقديرية لسنة 2025.
وعلى الأثر، انتقلت الجمعية العمومية إلى انتخاب مجلس إدارة جديد من 14 عضواً. ففاز بالتزكية المرشحون السادة (وفق تاريخ تأسيس المصرف):  
 
 
 
 
 
 وعقب إعلان فوز المرشحين الأربعة عشر، ألقى الرئيس الدكتور صفير كلمة توجّه فيها إلى أعضاء الجمعية شاكراً ثقتهم بإعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة كما ورحّب بالعضوين الجديدين فيه. كذلك، تحدّث عن التحديات التي كانت ولا تزال تواجه القطاع المصرفي وقدرة المصارف على الصّمود بفضل وحدتها وتضامنها. أخيراً، شدّد الدكتور صفير على أهمية التعاون مع فخامة رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة عبر عقد طاولة حوار في الموضوع المالي تحقق الإصلاحات وتنقذ الاقتصاد الوطني وتؤمن استمرارية المصارف وحماية حقوق المودعين، فاتحاً صفحة جديدة مليئة بالأمل.

بعدها، اجتمع مجلس الإدارة المنتخب، وانتخب بدوره هيئة مكتب المجلس على الوجه الآتي:
 
 
 

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