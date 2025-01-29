بالصور... صواعق وقذائف مقابل أحد الفنادق

عُثر على صواعق وقذائف قديمة على طريق فرعيّ مقابل فندق "كواليتي إن" في مدينة الميناء - طرابلس.





وقالت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، إنّ قوة من الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حضرت إلى المكان، وفرضت طوقاً أمنيّاً.