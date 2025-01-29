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لبنان

بالصور... صواعق وقذائف مقابل أحد الفنادق

Lebanon 24
29-01-2025 | 06:58
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عُثر على صواعق وقذائف قديمة على طريق فرعيّ مقابل فندق "كواليتي إن" في مدينة الميناء - طرابلس.

 
وقالت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، إنّ قوة من الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حضرت إلى المكان، وفرضت طوقاً أمنيّاً.
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