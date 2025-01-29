بعد سقوط مسيّرة داخل منزل.. بيان للجيش يكشف التفاصيل

صدر عن قيادة الجيش البيان التالي:

"سقطت مسيّرة للجيش في منطقة الحيصة- عكار نتيجة خلل تقني أثناء تنفيذ مهمة استطلاع، ولم تسفر عن وقوع إصابات".

وكانت مندوبة "لبنان 24" أفادت عن سقوط طائرة مسيّرة داخل منزل في بلدة الحيصة في عكار.