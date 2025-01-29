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لبنان

بعد سقوط مسيّرة داخل منزل.. بيان للجيش يكشف التفاصيل

Lebanon 24
29-01-2025 | 07:50
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صدر عن قيادة الجيش البيان التالي: 
 
"سقطت مسيّرة للجيش في منطقة الحيصة- عكار نتيجة خلل تقني أثناء تنفيذ مهمة استطلاع، ولم تسفر عن وقوع إصابات".
 
وكانت مندوبة "لبنان 24" أفادت عن سقوط طائرة مسيّرة داخل منزل في بلدة الحيصة في عكار.
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