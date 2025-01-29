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لبنان

الجيش يفجر صواعق وقذائف قديمة العهد في طرابلس

Lebanon 24
29-01-2025 | 07:29
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يعمل الجيش منذ بعض الوقت على قطع طريق الميناء - طرابلس في موازاة معرض رشيد كرامي الدولي ، بعد العثور في بؤرة مهجورة على صواعق وقذائف قديمة العهد مرمية في المكان.
 
ويتجه الجيش الى تفجيرها في موقعها.
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