الجيش يفجر صواعق وقذائف قديمة العهد في طرابلس

يعمل الجيش منذ بعض الوقت على قطع طريق الميناء - طرابلس في موازاة معرض رشيد كرامي الدولي ، بعد العثور في بؤرة مهجورة على صواعق وقذائف قديمة العهد مرمية في المكان.

ويتجه الجيش الى تفجيرها في موقعها.