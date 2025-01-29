بري بحث مع زواره في برامج البنك الدولي لاعادة الاعمار والمستجدات جنوباً

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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان ديون، في حضور ممثل البنك في لبنان جان كريستوف كاريه، حيث تم البحث في برامج البنك الدولي وخططه لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية في لبنان".واستقبل بري المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت وبحث معها في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء إستمرار إسرائيل إحتلالها لأجزاء من الأراضي في الجنوب اللبناني وإعتداءاتها وخروقاتها للقرار 1701 ولإتفاق وقف إطلاق النار.