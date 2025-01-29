السفارة الفرنسية كرّمت "طيران الشرق الأوسط" لعملها الشجاع في الأشهر الأخيرة

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كرم السفير الفرنسي في بيروت السيد هيرفيه ماغرو والسيدة عقيلته، شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، في حفل أقيم في مقر السفارة الفرنسية - قصر الصنوبر، بيروت.حضر الحفل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت وأعضاء مجلس الادارة والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية وعدد من رؤساء الدوائر، فضلا عن قادة الطائرات وأعضاء طاقم المقصورة.ومنح السفير ماغرو درعا تكريمية الى رئيس الشركة محمد الحوت كتب عليها: "سفارة فرنسا في لبنان، تشكر جميع موظفي شركة طيران الشرق الأوسط على عملهم الرائع والشجاع خلال الأشهر الأخيرة الذي أنجز في ظروف بالغة الصعوبة والخطورة".