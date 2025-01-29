Advertisement

لبنان

هذا ما فعله الجيش في عين الرمانة

Lebanon 24
29-01-2025 | 08:48
A-
A+
Doc-P-1313086-638737626704253966.jpg
Doc-P-1313086-638737626704253966.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش اتّخذ إجراءات أمنيّة إستثنائية عند مداخل منطقة عين الرمانة.
 
 
وأشارت إلى أنّ منطقة الشياح تشهد إطلاق نار كثيف أاثناء تشييع ابراهيم حيدر الذي استشهد في الخيام.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش يعلن توقيف 3 مواطنين في مناطق مختلفة.. ما هي تهمهم؟
lebanon 24
29/01/2025 18:01:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: العثور على 100 عبوة ناسفة في جنين خلال 48 ساعة
lebanon 24
29/01/2025 18:01:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يستكمل الانتشار في منطقة جنوب الليطاني
lebanon 24
29/01/2025 18:01:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في جنين وطولكرم.. كاتس: سنهزم "الإرهاب" الممول من إيران
lebanon 24
29/01/2025 18:01:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

عين الرمانة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2025-01-29
10:55 | 2025-01-29
10:49 | 2025-01-29
10:43 | 2025-01-29
10:37 | 2025-01-29
10:32 | 2025-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24