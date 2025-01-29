هذا ما فعله الجيش في عين الرمانة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش اتّخذ إجراءات أمنيّة إستثنائية عند مداخل منطقة عين الرمانة.

وأشارت إلى أنّ منطقة الشياح تشهد إطلاق نار كثيف أاثناء تشييع ابراهيم حيدر الذي استشهد في الخيام.