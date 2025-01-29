18
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
8
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بو حبيب استقبل رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان في زيارة وداعية
Lebanon 24
29-01-2025
|
08:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان سيمون كاسابيانكا أشليمان في زيارة وداعية لمناسبة قرب انتهاء مهامها في لبنان، ترافقها السيدة أنييس دور التي ستتولى المنصب خلفاً لها.
Advertisement
وشكّـل اللقاء فرصة للاطلاع على المهام التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان، لا سيّما في ظل الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها البلد، كما جرى البحث في آفاق التعاون بين لبنان والصليب الأحمر الدولي في المجال الانساني وسبل تعزيزه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديوهات لعناصر عسكرية داخل نفق تثير الجدل في لبنان.. ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
فيديوهات لعناصر عسكرية داخل نفق تثير الجدل في لبنان.. ماذا في التفاصيل؟
14:33 | 2025-01-28
28/01/2025 02:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأسوأ منذ عشرات السنين": شتاء لبنان من دون أمطار وثلوج.. والأب خنيصر يدق ناقوس الخطر
Lebanon 24
"الأسوأ منذ عشرات السنين": شتاء لبنان من دون أمطار وثلوج.. والأب خنيصر يدق ناقوس الخطر
02:30 | 2025-01-29
29/01/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار بهذه الإطلالة
Lebanon 24
بفستان قصير.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار بهذه الإطلالة
16:25 | 2025-01-28
28/01/2025 04:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد القُبلة المُثيرة للجدل واستدعائها للتحقيق.. أنغام تعود إلى السعودية؟ (صورة)
Lebanon 24
بعد القُبلة المُثيرة للجدل واستدعائها للتحقيق.. أنغام تعود إلى السعودية؟ (صورة)
02:26 | 2025-01-29
29/01/2025 02:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أهداها هدية "غير لائقة".. جورجينا رودريغيز "غاضبة" من رونالدو! (صور)
Lebanon 24
أهداها هدية "غير لائقة".. جورجينا رودريغيز "غاضبة" من رونالدو! (صور)
04:26 | 2025-01-29
29/01/2025 04:26:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:00 | 2025-01-29
مزاعم وادعاءات.. لماذا تؤخر إسرائيل سحب قواتها من لبنان؟
10:55 | 2025-01-29
اسطفان: بدء تأهيل طريق المدينة الصناعية في زحلة
10:49 | 2025-01-29
الجيش يعلن توقيف 3 مواطنين في مناطق مختلفة.. ما هي تهمهم؟
10:43 | 2025-01-29
بهية الحريري اطلعت على تحضيرات ذكرى 14 شباط
10:37 | 2025-01-29
الحلبي لـ"لجنة الاساتذة المتعاقدين" في التعليم الثانوي : تستحقون أكثر مما قدمناه
10:32 | 2025-01-29
في بلدة رميش... العدو أطلق النار باتجاه أحد المنازل
فيديو
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
29/01/2025 18:01:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
04:12 | 2025-01-24
29/01/2025 18:01:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
29/01/2025 18:01:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24