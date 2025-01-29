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لبنان

بو حبيب استقبل رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان في زيارة وداعية

Lebanon 24
29-01-2025 | 08:50
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان سيمون كاسابيانكا أشليمان في زيارة وداعية لمناسبة قرب انتهاء مهامها في لبنان، ترافقها السيدة أنييس دور التي ستتولى المنصب خلفاً لها.
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وشكّـل اللقاء فرصة للاطلاع على المهام التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان، لا سيّما في ظل الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها البلد، كما جرى البحث في آفاق التعاون بين لبنان والصليب الأحمر الدولي في المجال الانساني وسبل تعزيزه.
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