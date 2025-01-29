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لبنان

إطلاق "شهر التسوّق - جبيل 2025"... الحواط: نقطة تحول كبيرة نحو مستقبل مشرق

Lebanon 24
29-01-2025 | 09:19
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دعا النائب زياد الحواط إلى ضرورة الحفاظ على مكانة جبيل كمحور أساسي في السياحة اللبنانية. 

كلام الحواط جاء خلال إطلاق بلدية جبيل- بيبلوس "شهر التسوّق - جبيل 2025"، وهي مبادرة جديدة تهدف إلى إحياء السياحة وتحفيز الحركة التجارية في المدينة، خصوصاً مع اقتراب عيد الحب، حيث سيتم تزيين شوارع جبيل وواجهات المحلات بالقلوب الحمراء التي ستضفي على المدينة جوًا رومانسيًا جذابًا. 
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وأوضح الحواط أن بيبلوس، مثلها مثل أهم المدن العالمية، تتأثر بالأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، إلا أنها بدأت تعود إلى المسار الصحيح، مشيراُ إلى أهمية تعاون التجار في مختلف القطاعات مع البلدية للحفاظ على التجارة الصغيرة وتطويرها.

وأكد أن النجاح لا يتحقق إلا من خلال تحسين نوعية البضائع وتعزيز سبل جذب الزبائن وتنشيط الاقتصاد المحلي.

وأضاف: "نحن نفتخر بأسواقنا التقليدية، ويجب أن نواكب العصر لتطوير هذه الأسواق، مثل السوق القديم في جبيل الذي يعد من أروع الأسواق في العالم"، مشدداً على أن البلدية تعمل على تحسين البنية التحتية للمدينة، من الأرصفة والإضاءة إلى النظافة، لجعل المدينة أكثر جذبًا للسياح.

وختم: "جبيل ستظل دائمًا واحدة من أجمل وأهم الوجهات السياحية في لبنان والعالم، وأن هذه المبادرة وغيرها ستكون نقطة تحول كبيرة نحو مستقبل مشرق للمدينة".
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