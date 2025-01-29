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لبنان
اللبنانية الأولى: للمرأة اللبنانية دور أساسي في المجتمع
Lebanon 24
29-01-2025
|
10:05
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أكدت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، "ان للمرأة اللبنانية دورا كبيرا في المجتمع اللبناني، ويجب توفير كل الظروف لتمكينها من لعب هذا الدور في مختلف المجالات".
وشددت على "أهمية العمل لضمان حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في كافة الميادين". وأشارت الى انها "ستسهر خلال ولاية الرئيس العماد جوزاف عون، على إعطاء المرأة اللبنانية حقوقها الطبيعية لتكون قادرة على القيام بما هو مطلوب منها في المرحلة الراهنة".
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جاء كلام السيدة عون خلال استقبالها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا نسائيا يمثل 19 منظمة غير حكومية معنية بحقوق المرأة، يضم ناشطات في هذا الحقل.
وخلال اللقاء، ألقت المحامية السيدة باتريسيا الياس كلمة باسم الوفد، ناشدت فيها الرئيس عون واللبنانية الأولى العمل على عدم تغييب المرأة عن مواقع صنع القرار، مؤكدة "ان تعزيز حضور المرأة في مراكز القرار هو خطوة ضرورية لتحقيق التغيير المنشود في المجتمع".
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