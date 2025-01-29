Advertisement

لبنان

اللبنانية الأولى: للمرأة اللبنانية دور أساسي في المجتمع

Lebanon 24
29-01-2025 | 10:05
A-
A+
Doc-P-1313114-638737671697725720.png
Doc-P-1313114-638737671697725720.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، "ان للمرأة اللبنانية دورا كبيرا في المجتمع اللبناني، ويجب توفير كل الظروف لتمكينها من لعب هذا الدور في مختلف المجالات". 
 
وشددت على "أهمية العمل لضمان حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في كافة الميادين". وأشارت الى انها "ستسهر خلال ولاية الرئيس العماد جوزاف عون، على إعطاء المرأة اللبنانية حقوقها الطبيعية لتكون قادرة على القيام بما هو مطلوب منها في المرحلة الراهنة".
Advertisement
 
جاء كلام السيدة عون خلال استقبالها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا نسائيا يمثل 19 منظمة غير حكومية معنية بحقوق المرأة، يضم ناشطات في هذا الحقل.

وخلال اللقاء، ألقت المحامية السيدة باتريسيا الياس كلمة باسم الوفد، ناشدت فيها الرئيس عون واللبنانية الأولى العمل على عدم تغييب المرأة عن مواقع صنع القرار، مؤكدة "ان تعزيز حضور المرأة في مراكز القرار هو خطوة ضرورية لتحقيق التغيير المنشود في المجتمع".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2025-01-29
12:55 | 2025-01-29
12:54 | 2025-01-29
12:52 | 2025-01-29
12:36 | 2025-01-29
12:31 | 2025-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24