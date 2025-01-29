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لبنان

"موقف لافت"... هذا ما قام به وزير السياحة لحماية فقمة الراهب في عمشيت

Lebanon 24
29-01-2025 | 10:06
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 أعلنت جمعية الأرض - لبنان، في بيان لها، "انه في موقف بيئي وسياحي لافت، أرسل وزير السياحة المهندس وليد نصار، كتابا الى كل من وزارتي البيئة ووزارة الأشغال والنقل العامة، طالبا منهما العمل على إيقاف مشروع البناء على العقار ٣٤٥ في عمشيت، وذلك حماية لفقمة الراهب المتوسطيّة الأيقونية وموئلها، لما فيه من مصلحة البيئة والسياحة في لبنان" .
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