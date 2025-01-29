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لبنان

لا غارة إسرائيليّة على بلدة الخيام... وهذه حقيقة ما حصل

Lebanon 24
29-01-2025 | 10:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ لم يشنّ غارة على بلدة الخيام.
 
 
وأوضحت أنّ صوت الإنفجار الذي سُمِعَ ناتج عن قيام الجيش بتفجير عبوة مضادة للآليات في البلدة.
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