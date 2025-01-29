لا غارة إسرائيليّة على بلدة الخيام... وهذه حقيقة ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ لم يشنّ غارة على بلدة الخيام.

وأوضحت أنّ صوت الإنفجار الذي سُمِعَ ناتج عن قيام الجيش بتفجير عبوة مضادة للآليات في البلدة.