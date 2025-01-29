إستقبل وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وفدا من "لجنة الأساتذة المتعاقدين" في التعليم الثانوي الرسمي برئاسة منتهى فواز.

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وتسلم من أعضاء اللجنة رسالة عبروا فيها عن شكرهم العميق وتقديرهم الكبير لدعم المتعاقدين، وأمن لهم حقوقا أعطيت لهم للمرة الأولى مثل رفع أجر الساعة أكثر من مرة، وتأمين بدل النقل، وبدل الإنتاجية خصوصا في فصل الصيف والسعي إلى تثبيتهم.واعتبرت اللجنة في رسالتها أن للوزير الحلبي فضلا كبيرا على المتعاقدين وعلى المدرسة الرسمية.ورحب الوزير بهم مؤكدا "انهم يشكلون 70 في المئة من عدد أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ، وشدد على انه "كان يسعى باستمرار ليوحد جميع المتعاقدين من خلال الملاك، لكن المؤسسات الدستورية لم تكن تعمل بصورة منتظمة والقوانين تمنع التثبيت".وأكد الوزير الحلبي "ان كل ما قام به تجاه الأساتذة والمعلمين يستحقون اكثر منه لأنهم يعطون التربية من كل قلوبهم ، وأن المعلم في الظروف المستحيلة كان يلهث وراء لقمة العيش ،وهو القدوة والمثال".وعبر عن تقديره "لتعاونهم بكل اخلاقية ووطنية عالية مما أسهم في إنقاذ التعليم الرسمي والمدرسة الرسمية".