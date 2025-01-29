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لبنان
الجيش يعلن توقيف 3 مواطنين في مناطق مختلفة.. ما هي تهمهم؟
Lebanon 24
29-01-2025
|
10:49
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 29/1/2025، أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز مجدل زون - صور المواطن (ح.ا.) لمحاولته الهروب من عناصر الحاجز، وضبطت في حوزته كمية من الأعتدة العسكرية.
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كما أوقفت وحدة أخرى عند حاجز الأولي – صيدا المواطن (ح.س.ا.) لحيازته مسدسا وكمية من الذخائر الحربية.
وكذلك، دهمت وحدة من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، منازل مطلوبين في حي الشراونة - بعلبك وأوقفت المواطن (ح.ط.) لإطلاقه النار، وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.
سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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