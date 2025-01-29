اسطفان: بدء تأهيل طريق المدينة الصناعية في زحلة

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صدر عن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان، بيان لفت الى انه "بعد تنفيذ تعبيد وتزفيت وصيانة طريق زحلة – المنارة – حي السيدة، وبمبادرة مشتركة من النائب الياس اسطفان ورجل الأعمال عادل سروجي، يبدأ صباح غد الخميس العمل على تأهيل الطريق الممتدة من مستديرة المدينة الصناعية على أوتوستراد زحلة - بعلبك الدولي، وصولا إلى المستديرة قرب سجن زحلة كحل موقت لتحسين حالة الطريق وتخفيف معاناة الأهالي، وذلك بانتظار قيام وزارة الأشغال العامة والنقل بتعبيد وتزفيت الطريق بشكل شامل خلال فصل الربيع المقبل.ويأتي هذا العمل، في إطار المتابعة الحثيثة التي قام بها رئيس حزب "القوات اللبنانية" والنائب الياس اسطفان لضمان تنفيذ تعبيد الطريق الممتدة من مستديرة المدينة الصناعية وصولا إلى قرى شرقي البقاع، وذلك لتأمين حلول جذرية ومستدامة تسهّل حياة المواطنين في المنطقة".