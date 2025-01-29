قوى الامن توقف عصابة سرقة.. هذا ما فعله أفرادها خلال الحرب

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أضاف البلاغ:" نتيجة التحريّات والاستقصاءات التي قام بها عناصر المفرزة، توصلت الى تحديد هويات أفراد العصابة ومكان تواجدهم.بتاريخ 13-01-2025، تمكّنت قوة من المفرزة من توقيفهم في البلدة البازورية، وهم كل من:ر. د. (مواليد عام 1997، لبناني)م. د. (مواليد عام 1989، لبناني)ع. د. (مواليد عام 2001، لبناني)بتفتيشهم، ضبط بحوزتهم كميّة من حشيشة الكيف، سكّين وهواتف خلويّة".أكمل البلاغ:" بالتحقيق معهم، اعترفوا بسرقة المنازل، وأحد متاجر بيع الهواتف الخلوية خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان، وذلك بالاشتراك مع آخرين.بتاريخ 26-01-2025، وبعد عملية رصد ومتابعة، قامت إحدى دوريّات المفرزة بتوقيف أحد شركائهم في البلدة المذكورة، ويُدعى:م. ن. (مواليد عام 2003، لبناني)بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه".وختم: "أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، بناء على اشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف جميع أفراد العصابة".