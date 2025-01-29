Advertisement

لبنان

قوى الامن توقف عصابة سرقة.. هذا ما فعله أفرادها خلال الحرب

Lebanon 24
29-01-2025 | 11:09
A-
A+
Doc-P-1313144-638737711693617125.png
Doc-P-1313144-638737711693617125.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بلاغ أنّه "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة وتوقيف مرتكبي الجرائم على جميع الأراضي اللبنانية، ولاسيّما جرائم السّرقة من داخل المنازل التي حصلت خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان، توافرت معلومات لمفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة عن عصابة ينشط أفرادها بسرقة منازل ومحال تجاريّة، في بلدة البازوريّة".
Advertisement

أضاف البلاغ:" نتيجة التحريّات والاستقصاءات التي قام بها عناصر المفرزة، توصلت الى تحديد هويات أفراد العصابة ومكان تواجدهم.

بتاريخ 13-01-2025، تمكّنت قوة من المفرزة من توقيفهم في البلدة البازورية، وهم كل من:

ر. د. (مواليد عام 1997، لبناني)
م. د. (مواليد عام 1989، لبناني)
ع. د. (مواليد عام 2001، لبناني)
بتفتيشهم، ضبط بحوزتهم كميّة من حشيشة الكيف، سكّين وهواتف خلويّة".

أكمل البلاغ:" بالتحقيق معهم، اعترفوا بسرقة المنازل، وأحد متاجر بيع الهواتف الخلوية خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان، وذلك بالاشتراك مع آخرين.

بتاريخ 26-01-2025، وبعد عملية رصد ومتابعة، قامت إحدى دوريّات المفرزة بتوقيف أحد شركائهم في البلدة المذكورة، ويُدعى:

م. ن. (مواليد عام 2003، لبناني)

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه".

وختم: "أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، بناء على اشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف جميع أفراد العصابة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:11 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-01-29
16:42 | 2025-01-29
16:32 | 2025-01-29
16:22 | 2025-01-29
16:13 | 2025-01-29
16:10 | 2025-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24