ما صحة التحركات المُرتقبة بوجه النواب المسيحيين في زحلة؟

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وأكدت الجمعية أنها "على تواصل دائم مع كافة المرجعيات والفاعليات في المدينة، وبخاصة النواب منهم، الذين نكن لهم كل احترام وتقدير".ولفتت الى ان "البحث مع نواب المنطقة مستمر في العديد من مشاريع القوانين التحفيزية والخطط الاقتصادية الإصلاحية، بالإضافة الى متابعتهم لهموم الزحليين اليومية عموما والتجار خصوصا"، مؤكدة أنها "تلتمس منهم دوما حسن التعاون والتجاوب، وهم بدورهم لا يتوانون عن معالجة ونقل معاناة تجار مدينة زحلة إلى السلطات التشريعية والتنفيذية".وإذ شددت على ان "الجو التفاؤلي الذي نتج عن انتخاب فخامة الرئيس العماد جوزاف عون والعمل على تشكيل حكومة برئاسة القاضي نواف سلام أعطى دفعا وزخما للاقتصاد"، أعلنت الجمعية "رئيسا واعضاء، ثقتها المطلقة بحكمة وارادة الرئيس جوزاف عون بالنهوض بالوطن وبالقطاعات الإنتاجية والسياحية، وما خطاب القسم إلا خارطة طريق إنقاذية توصل لبنان إلى بر الأمان والازدهار".