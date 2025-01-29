"الأمن العام" يُعلن نتائج الإختبار الرياضي لرتبة مأمور متمرن

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ثانياً، يمكن للمرشحين المقبولين في الإختبارات الرياضية الاطلاع على موعد الإختبار الطبي من خلال الرابط التالي: https://www.general-security.gov.lb/uploads/result-sport-maamour2025.pdfلمزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع المديرية العامة للأمن العام عبر الرقم 1717، أو متابعة حسابات المديرية على مواقع التواصل الاجتماعي (Facebook و X).