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لبنان

"الأمن العام" يُعلن نتائج الإختبار الرياضي لرتبة مأمور متمرن

Lebanon 24
29-01-2025 | 12:31
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أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن نتائج الإختبار الرياضي لرتبة مأمور متمرن، حيث تم قبول المرشحين من الرقم /1/ ولغاية الرقم /1500/ ضمناً. وقد تم تحديد هذه النتائج بناءً على الجدول المرفق ربطًا.
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ثانياً، يمكن للمرشحين المقبولين في الإختبارات الرياضية الاطلاع على موعد الإختبار الطبي من خلال الرابط التالي: https://www.general-security.gov.lb/uploads/result-sport-maamour2025.pdf

لمزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع المديرية العامة للأمن العام عبر الرقم 1717، أو متابعة حسابات المديرية على مواقع التواصل الاجتماعي (Facebook و X).











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