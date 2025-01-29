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لبنان

للمرشّحين للتطوّع بصفة ضبّاط اختصاصيّين في "قوى الأمن".. إليكم هذا البيان

Lebanon 24
29-01-2025 | 14:44
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صــــدر عـن المديـريّـة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلــي ـ شعبــة العلاقـات العامّــة- البــلاغ التّالــي:

أولاً: تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أرقام النّاجحين في الاختبارات الصّحية والرياضية للمرشّحين للتطوّع بصفة ضبّاط اختصاصيّين من الذّكور والإناث، وذلك في المستند المرفق (جدول PDF).
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لقراء الجدول، اضغط هنا

ثانيًا: على جميع المرشحين الذين نجحوا بالاختبارات الصّحية والرياضية، الحضور يومي السبت والاحد بتاريخي 1و2-2-2025 الساعة 8.00 صباحا الى معهد قوى الامن الداخلي في عرمون لاجراء المباراة الخطية، والتي تشمل المواد التالية:

التاريخ الوقت المخصص المادة:

1/2/2025 3:

ساعات بحث موضوع عام باللغة العربية

 3 ساعات بحث موضوع عام باللغة الأجنبية

2/2/2025 4:  ساعات مادة الاختصاص

مصطحبين معهم ايصال الترشيح ومستند يثبت هويتهم واقلام حبر.

ملاحظة: يحظر على المرشحين القادمين للخضوع للإختبار الخطي إدخال أي وسيلة أو أداة اتصال الى داخل مركز الامتحان (أي معهد قوى الأمن الداخلي).

ثالثًا: على جميع المرشّحين الذين خضعوا للاختبارات الخطية، المثول أمام اللجنة الساعة 8:00 صباحاً من تواريخ 3و4و5-2-2025 في ثكنة اميل الحلو- بيروت، وفق الجدول التالي:

التاريخ ارقام طلبات الترشيح:
الاثنين في 3/2/2025: من الرقم 1 الى 162

الثلاثاء في 4/2/2025: من الرقم 163 الى 297

الأربعاء في 5/2/2025: من الرقم 298 الى 455
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