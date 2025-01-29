للمرشّحين للتطوّع بصفة ضبّاط اختصاصيّين في "قوى الأمن".. إليكم هذا البيان

صــــدر عـن المديـريّـة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلــي ـ شعبــة العلاقـات العامّــة- البــلاغ التّالــي:



أولاً: تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أرقام النّاجحين في الاختبارات الصّحية والرياضية للمرشّحين للتطوّع بصفة ضبّاط اختصاصيّين من الذّكور والإناث، وذلك في المستند المرفق (جدول PDF).

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لقراء الجدول،



ثانيًا: على جميع المرشحين الذين نجحوا بالاختبارات الصّحية والرياضية، الحضور يومي السبت والاحد بتاريخي 1و2-2-2025 الساعة 8.00 صباحا الى معهد قوى الامن الداخلي في عرمون لاجراء المباراة الخطية، والتي تشمل المواد التالية:



التاريخ الوقت المخصص المادة:



1/2/2025 3:



ساعات بحث موضوع عام باللغة العربية



3 ساعات بحث موضوع عام باللغة الأجنبية



2/2/2025 4: ساعات مادة الاختصاص



مصطحبين معهم ايصال الترشيح ومستند يثبت هويتهم واقلام حبر.



ملاحظة: يحظر على المرشحين القادمين للخضوع للإختبار الخطي إدخال أي وسيلة أو أداة اتصال الى داخل مركز الامتحان (أي معهد قوى الأمن الداخلي).



ثالثًا: على جميع المرشّحين الذين خضعوا للاختبارات الخطية، المثول أمام اللجنة الساعة 8:00 صباحاً من تواريخ 3و4و5-2-2025 في ثكنة اميل الحلو- بيروت، وفق الجدول التالي:



التاريخ ارقام طلبات الترشيح: أولاً: تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أرقام النّاجحين في الاختبارات الصّحية والرياضية للمرشّحين للتطوّع بصفة ضبّاط اختصاصيّين من الذّكور والإناث، وذلك في المستند المرفق (جدول PDF).لقراء الجدول، اضغط هنا ثانيًا: على جميع المرشحين الذين نجحوا بالاختبارات الصّحية والرياضية، الحضور يومي السبت والاحد بتاريخي 1و2-2-2025 الساعة 8.00 صباحا الى معهد قوى الامن الداخلي في عرمون لاجراء المباراة الخطية، والتي تشمل المواد التالية:1/2/20253:ساعاتبحث موضوع عام باللغة العربية3 ساعاتبحث موضوع عام باللغة الأجنبية2/2/20254: ساعاتمادة الاختصاصمصطحبين معهم ايصال الترشيح ومستند يثبت هويتهم واقلام حبر.ملاحظة: يحظر على المرشحين القادمين للخضوع للإختبار الخطي إدخال أي وسيلة أو أداة اتصال الى داخل مركز الامتحان (أي معهد قوى الأمن الداخلي).ثالثًا: على جميع المرشّحين الذين خضعوا للاختبارات الخطية، المثول أمام اللجنة الساعة 8:00 صباحاً من تواريخ 3و4و5-2-2025 في ثكنة اميل الحلو- بيروت، وفق الجدول التالي:التاريخارقام طلبات الترشيح:

الاثنين في 3/2/2025: من الرقم 1 الى 162



الثلاثاء في 4/2/2025: من الرقم 163 الى 297



الأربعاء في 5/2/2025: من الرقم 298 الى 455