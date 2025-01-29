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لبنان

الصحة تكشف عن حصيلة الجرحى جراء اعتداءات العدوّ

Lebanon 24
29-01-2025 | 15:05
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صدرت عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة الحصيلة الإجمالية لاعتداءات العدو الإسرائيلي اليوم، وفق التالي: 

- مجدل سلم: خمسة جرحى. 

- مارون الراس: جريحان
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- اسير محرر جريح

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة

لوزارة الصحة العامة

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