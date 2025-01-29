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لبنان

خبرٌ سار من "الضمان"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-01-2025 | 15:32
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عُلِم أنَّ الصندوق الوطنيّ للضمان الإجتماعي قد فعّل تقديماته لـ"الضمان التقاعدي" بشكلٍ متزايد، حيث بدأ المتقاعدون الذين يستفيدون من الضمان يتقاضون مستحقاتٍ مالية لقاء فواتير أدوية يقدمونها.
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وأوضحت المصادر أنَّ هذه التقديمات مستمرة كما أن الاعتمادات متوافرة لتغطية كافة النفقات.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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