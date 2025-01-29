خبرٌ سار من "الضمان"

عُلِم أنَّ الصندوق الوطنيّ للضمان الإجتماعي قد فعّل تقديماته لـ"الضمان التقاعدي" بشكلٍ متزايد، حيث بدأ المتقاعدون الذين يستفيدون من الضمان يتقاضون مستحقاتٍ مالية لقاء فواتير أدوية يقدمونها.

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وأوضحت المصادر أنَّ هذه التقديمات مستمرة كما أن الاعتمادات متوافرة لتغطية كافة النفقات.