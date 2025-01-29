أحمد الخير: جل ما نطالب به وحدة المعايير في التأليف والمساواة في التمثيل بين الكتل

Advertisement

شدد عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، على أن "التكتل يمثل الشمال وعكار والمنية والضنية، وهي مناطق تمثل أغلبية سنية على المستوى الوطني، ونحن حرصاء كل الحرص على تمثيلها بحقائب وازنة وخدماتية تساهم في إنمائها ورفع الحرمان عنها، وتحقيق العدالة في الانماء".وأوضح في مداخلة عبر قناة "الحدث – العربية"، مساء اليوم أن "تكتل الاعتدال كان جزءاً من التوافق على تسمية الرئيس نواف سلام، وحريص كل الحرص على أن ينجح في تشكيل حكومة العهد الأولى، وجل ما نطالب به وحدة المعايير في التأليف، والمساواة في التمثيل بين الطوائف والمناطق والكتل".وإذ أكد أن "من ثوابتنا، كنواب سنة، الوقوف إلى جانب موقع رئاسة الحكومة، كموقع وطني له خصوصية سنية، بمعزل عمن يشغل الموقع"، أشار أحمد الخير إلى أننا "نعول على العهد الجديد الذي يرتكز على رؤية واضحة لمستقبل لبنان الجديد".