Advertisement

لبنان

أحمد الخير: جل ما نطالب به وحدة المعايير في التأليف والمساواة في التمثيل بين الكتل

Lebanon 24
29-01-2025 | 15:32
A-
A+

Doc-P-1313266-638737870215533509.jpg
Doc-P-1313266-638737870215533509.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدد عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، على أن "التكتل يمثل الشمال وعكار والمنية والضنية، وهي مناطق تمثل أغلبية سنية على المستوى الوطني، ونحن حرصاء كل الحرص على تمثيلها بحقائب وازنة وخدماتية تساهم في إنمائها ورفع الحرمان عنها، وتحقيق العدالة في الانماء".
Advertisement
وأوضح في مداخلة عبر قناة "الحدث – العربية"، مساء اليوم أن "تكتل الاعتدال كان جزءاً من التوافق على تسمية الرئيس نواف سلام، وحريص كل الحرص على أن ينجح في تشكيل حكومة العهد الأولى، وجل ما نطالب به وحدة المعايير في التأليف، والمساواة في التمثيل بين الطوائف والمناطق والكتل".
وإذ أكد أن "من ثوابتنا، كنواب سنة، الوقوف إلى جانب موقع رئاسة الحكومة، كموقع وطني له خصوصية سنية، بمعزل عمن يشغل الموقع"، أشار أحمد الخير إلى أننا "نعول على العهد الجديد الذي يرتكز على رؤية واضحة لمستقبل لبنان الجديد".
(الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:11 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-01-29
16:42 | 2025-01-29
16:32 | 2025-01-29
16:22 | 2025-01-29
16:13 | 2025-01-29
16:10 | 2025-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24