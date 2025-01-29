حسين الموسوي: يغتالون الأبرياء القاصدين أرضهم لاستخراج شهدائهم الأبرار

Advertisement

أشار المستشار السّياسي للأمين العام "حزب الله" النائب السابق حسين الموسوي، في تصريح، إلى أن "الصهاينة في حولا والخيام ومارون الراس وعيتا وكل الجنوب ولبنان وفلسطين، يغتالون الأبرياء المدنيين القاصدين أرضهم لاستخراج شهدائهم الأبرار وإحياء هذه الأرض التي دمرها المشروع الاميركي. ألم تروْهم يغتالون المساجد و أشجار الزيتون وآبار مياه الشفة والمدارس والمنازل التي تنادي أهلها؟! لماذا نرى العقلاء المتحضّرين ساكتين عن الحق إلا واحداً منافقاً قال إن شعبنا الزاحف إلى الله هم دروع بشرية!".وتابع: "يا أهل العالم، انطقوا ولا تتفرجوا على الباطل متطاولاً، يُمعِن في ذبح الحق وأهله المقاومين! عودوا إلى إنسانيتكم قبل أن تحلّ عليكم لعنة الله ورُسُله فتندموا وأنتم تشهقون". (الوكالة الوطنية)