ابو فاعور: ميقاتي قدم خلال رئاسة الحكومة أداء رجل دولة

أعلن عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، اليوم الأربعاء، أنّه "لم نرَ من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلا كل الخير خلال رئاسته وهو قدم أداء رجل دولة".



وحول الرئيس المكلف نواف سلام والحكومة الجديد، إشار إلى أنّه "منذ البداية أعلنا أننا سوف نسهل عمل الرئيس المكلف نواف سلام ونتمنى لو ساعدته الكتل كما ساعدناه".

Advertisement

تابع ابو فاعور في كلامه ضمن برنامج حوار المرحلة" عبر الـ"LBCI"، أنّه "لا "نتفرج" على ما يحصل حاليًا بل نحاول المساعدة لحلحلة الأمور حكوميًا".



وأشار إلى أنّ "تشكيل الحكومة يغرق بالعديد من المطالب من مختلف الأفرقاء، ويجب الإسراع بتشكيلها على أن تكون منصفة لجميع الافرقاء".



اما فيما يخص وزارة "المال"، فقال ابو فاعور :"ياسين جابر كان يُعتبر رمزًا من رموز الاحتجاج ضد "الحزب" لكن تمت شيطنته اليوم"



وأوضح أن "نواف سلام يعمل على تشكيل حكومة مُقنعة وهدفه إعطاء فرصة للكفاءات داخل هذه الحكومة"، واعتبر ان "المطلوب من الرئيس المكلف تشكيل حكومة تحوي كل البلد وتعطي أملًا للبنانيين".



وأشار إلى أن "ما يزعج الرئيس المكلف نواف سلام هو أنه ما يقال في النقاشات مع الكتل يجدها في الصحف في اليوم التالي"، متابعاً "نواف سلام لم يسر بأي اسم عُرض عليه من قبل الكتل".



أما في موضوع الحرب، فإعتبر أبو فاعور ان "إسرائيل هي من خرقت اتفاق وقف النار وليس حزب الله كما أن إسرائيل لن تخضع لأي محاسبة خلال تولي الإدارة الأميركية الجديدة"، متابعاً أنّه "لن يقبل أي طرف لبناني بعد اليوم أن يسلم مصيره لأي حزب".



وإعتبر أنّ "إسرائيل تريد أن تبقي لبنان تحت الضغط العسكري لفترة طويلة".



وكشف ان "لا اتصالات بيننا وبين حزب الله في هذه الفترة، مشيراً إلى أن "حزب الله لا يملك القدرات على فتح الحرب مجددًا وعلى الدولة أن تبسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية".



وأوضح أن "مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة لا يحتمل "فيتو" من أي طرف". (LBCI)