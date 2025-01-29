بو حبيب التقى رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان

Advertisement

استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان سيمون كاسابيانكا أشليمان، في زيارة وداعية لمناسبة قرب انتهاء مهامها في لبنان، ترافقها أنييس دور Agnes Dhur التي ستتولى المنصب خلفاً لها.وشكّـل اللقاء فرصة للاطلاع على المهام التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان، وبخاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها البلد،كما جرى البحث في آفاق التعاون بين لبنان والصليب الأحمر الدولي في المجال الانساني وسبل تعزيزه. (الوكالة الوطنية)