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لبنان

هذا جديد "تعويضات الحرب" المالية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-01-2025 | 16:32
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بعد إصداره بياناً، اليوم الأربعاء، بشأن تعليق تعويضات الحرب لغاية 10 شباط المُقبل، علم "لبنان24" أنَّ القرض الحسن قد يستأنف دفع الفواتير قبل التاريخ المذكور، على أن يُعلن ذلك في بيانٍ جديد صادر عنه.
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وأوضحت المصادر أنَّ تأخير دفع التعويضات جاء بسبب تصحيحات تُجرى على بطاقات الدفع، مشيرة إلى أن الأنشطة الأخرى التي تقوم بها المؤسسة، مُستمرّة من دون أي تعديل أو توقف.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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