إليكم حال الطرقات صباح اليوم

تشهد عدد من الطرقات حركة مرور كثيفة صباح اليوم، الخميس.



وحسب غرفة التحكم المروري، فإنّ الطرقات التي تشهد حركة مرور كثيفة، هي:



- من طبرجا حتى مفرق الزوق



- من الضبية - نهر الموت حتى الكرنتينا



- اوتوستراد خلدة باتجاه انفاق المطار، وايضا باتجاه الاوزاعي - ومفارق بشامون عرمون

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