الحشد الشعبي مستمر جنوبا

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من الواضح ان الحشد الشعبي الذي يساهم فيه كل من "حزب الله" وحركة "امل" في جنوب لبنان سيتواصل في الايام المقبلة وقد يستمر حتى 18 شباط بعد تمديد اتفاق وقف اطلاق النار.وبحسب مصادر مطلعة فإن التنظيم الحالي للتحركات يسعى الى عدم وقوع شهداء وجرحى قدر الامكان خصوصا ان التحركات حققت الكثير من غاياتها وبات بقاء اسرائيل في القرى الحدودية مستحيلا.وترى المصادر ان بقاء الجيش الاسرائيلي في تلال حاكمة واستراتيجية سيواجه شعبيا وديبلوماسيا وفي نهاية المطاف قد يعود العمل العسكري، وان بمستويات مختلفة عن السابق.