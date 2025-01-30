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لبنان

بعد الغارة على بلدة يحمر الشقيف في جنوبي لبنان... أدرعي يكشف التفاصيل

Lebanon 24
30-01-2025 | 01:19
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس" أنّ "طائرة لسلاح الجوّ أغارت مساء أمس على آلية هندسية في منطقة جنوب لبنان بعد أن أستخدمت في محاولات إعمار بنى تحتية إرهابية لحزب الله بما شكّل خرقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان". 
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وقال: "جيش الدفاع مصمّم على العمل وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان رغم محاولات حزب الله العودة إلى منطقة الجنوب اللبناني وسيتحرك لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل ومواطنيها".

واستهدفت مسيّرة إسرائيلية يوم أمس حفارة بوكلين بالقرب من منزل في بلدة يحمر الشقيف جنوبي لبنان بصاروخ،  مما تسبب بأضرار داخل المنزل.

 
 
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