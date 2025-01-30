في الميناء.. سرقة بقوة السلاح إليكم ما حصل

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وقعت عملية سرقة في وضح النهار على الكورنيش البحري بالقرب من مطعم أمواج في الميناء ـ طرابلس.وفي التفاصيل، أقدم شخصان على متن دراجة نارية على سرقة هاتف امرأة أثناء تنزهها، وأطلقا النار، مما أدى إلى إصابة كلب في رجله قبل أن يلوذا بالفرار إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوية "لبنان 24".