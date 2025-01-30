بسبب الرصاص الطائش.. تضرر عدد كبير من السيارات في محيط "سيتي سنتر"

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تضرر عدد كبير من السيارات في منطقة الحازمية محيط "سيتي سنتر" أمس الأربعاء برصاص طائش مصدره الضاحية الجنوبية لبيروت حيث كان يتم تشييع عدد من الضحايا ويتم إطلاق الرصاص عشوائياً، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".