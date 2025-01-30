منيمنة: تأليف الحكومة لا يمكن أن يكون نموذجيا وسقف التوقعات يجب أن يكون مقبولا

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أشار النائب إبراهيم منيمنة، في حديث إذاعي، إلى أن "الرئيس المكلف وضع معايير واضحة للتأليف وهذه نقطة انطلاقة أساسية في تصور شكل الحكومة بما يتماهى مع خطابي القسم والتكليف وطموح الناس".ولفت إلى أنه "ما زال هناك تحفظ على التطور القائم في التشكيل، لكن المعايير الموضوعة تستطيع إلى حد كبير تأمين تشكيلة حكومية تحمل ملفات إصلاحية حقيقية".واعتبر" أن أي تأليف للحكومة لا يمكن أن يكون نموذجيا وسقف التوقعات يجب أن يكون مقبولا، لكن المهم وجود معايير معينة وهي عدم القدرة على التعطيل وكسب ثقة اللبنانيين لجهة الكفاءة والنزاهة".وأكد " أن مسار التأليف محفوف بالتحديات، والكباش السياسي حول الحكومة ليس سهلا وهناك أسلوب أدائي كرس لفترة زمنية فيما هناك محاولة اليوم للعودة إلى الدستور والبعض يواجه ذلك وهذه طبيعة السياسة".وعن تمثيل النواب التغييريين في الحكومة، قال : "الرئيس المكلف يمثلنا بالدرجة الأولى في الحكومة ونحن نحاول تقديم كل التسهيلات ليتمكن من التأليف، وبالتالي نعتبر أننا ممثلون بالمعايير والشكل وطبعا بالإنجازات في حال تم تحقيقها".