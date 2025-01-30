برق ورعد وثلوج على 1600 متر... اليكم تفاصيل الطقس

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة تشتد غزارتها احيانا، وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج بدءا من 1600 متر نهارا، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا بخاصة على المرتفعات الشمالية.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منطقة من الضغط الجوي المرتفع ترتفع معه درجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة بدءا من صباح يوم غد الجمعة بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة ، على ان يستقر الطقس يوم السبت.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني: بين 11 و 19 في بيروت ، في طرابلس بين 9 و 17 وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الخميس:مشمس مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة ، واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء، تنشط الرياح في المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر.الجمعة:غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة تشتد غزارتها احيانا، وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج بدءا من 1600 متر نهارا، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا بخاصة على المرتفعات الشمالية.السبت:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.الأحد:صاف الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.-الحرارة على الساحل من 11 الى 17 درجة ، فوق الجبال من 11 الى 4 درجات، في الداخل من 3 الى 15 درجة.-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية نهارا، شرقية ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.-الانقشاع: جيد.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 60 %.-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.-الضغط الجوي: 770 ملم زئبق.-ساعة شروق الشمس: 6,37-ساعة غروب الشمس:17,06