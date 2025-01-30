الجيش: تفجير ذخائر في منطقة الخيام وحقل القليعة

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 30 / 1 / 2025، ما بين الساعة 11.30 والساعة 17.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الخيام وحقل القليعة – مرجعيون".