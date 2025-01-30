يمارس مهنة الطب دون ترخيص... أمن الدولة في البقاع تدهم منزل سوريّ

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افادت مديرية امن الدولة في بيان انه" بعد ورود معلومات لأمن الدولة في البقاع عن مزاولة (ه. ط.) لمهنة الطبّ دون أيّ إذن أو ترخيص، عبر فتحه عيادة في منزله الكائن في بلدة تعلبايا - قضاء زحلة، دهمت دوريّة لأمن الدولة منزله، وتبيّن بعد التحرّيات وجوده في سوريا، فتمّ إصدار مذكّرة بحث وتحرّ بحقّه من قبل القضاء المختصّ".