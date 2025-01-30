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لبنان

الرئيس عون استقبل المطران أسايان: ليس هناك اكثرية واقلية بل كفاءات

Lebanon 24
30-01-2025 | 04:39
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اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله رئيس طائفة اللاتين في لبنان المطران سيزار اسايان ان" ليس هناك اكثرية واقلية بل كفاءات لاننا نتفيأ جميعا بظل العلم اللبناني"

بدوره اكد المطران اسايان" وقوف الرهبنة اللاتينية ومؤسساتها الى جانب الرئيس عون لمساعدته في مهامه الجديدة".
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