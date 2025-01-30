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لبنان

انفجار صاروخ اعتراضي فوق برج الملوك

Lebanon 24
30-01-2025 | 04:51
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انفجر صاروخ اعتراضي، اليوم الخميس، فوق برج الملوك، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
وكان قد نفذ العدو عملية تفجير في بلدة طلوسة قضاء مرجعيون.

 
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