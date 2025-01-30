زعم المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ "سلاح الجوّ اعترض قبل قليل مسيّرة جمع معلومات لـ"حزب الله" تمّ إطلاقها نحو الاراضي الاسرائيلية حيث لم يتم تفعيل انذارات وفق السياسة المتّبعة".

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وأضاف أدرعي أنّ "الجيش الإسرائيليّ لن يسمح بحدوث أنشطة لـ"حزب الله" من لبنان، وسيتحرك لإزالة كل تهديد على إسرائيل ومواطنيها".