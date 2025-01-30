لقاء "ودي وايجابي" بين فرنجيه وبخاري

استقبل رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، بحضور النائب طوني فرنجيه وكان عرضٌ لمختلف المستجدات المحلية والاقليمية في هذه المرحلة الدقيقة والمفصلية وكان اللقاء وديا وايجابيا.

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