بو عاصي: "إذا ناسنا أخدوا حقهن بإيدهن حدا بيعرف وين منصير؟"

كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على منصة "اكس":



"زعران بلا شرف بيستهتروا بحياة اشرف الناس، الشعب اللبناني. إطلاق نار بمناسبة ومن دون مناسبة. الدولة متخاذلة عن حماية شعبها وتطبيق القانون. إذا ناسنا أخدوا حقهن بإيدهن حدا بيعرف وين منصير؟ أنا بعرف".

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